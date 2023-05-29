فادي كرم للـLBCI: اكبر نسبة معينة التقت على جهاد ازعور وهو التقى جعجع وما من اسم يرضي كلّ الامة وسيلتقي المرشح مع كل النواب الذين يريدون اجوبة على اسئلتهم

فادي كرم للـLBCI: في الايام المقبلة سيصدر الكلام الرسمي لتكتلنا بشأن الملف الرئاسي والصدق بين القوى كافة يظهر يوما بعد يوم مع مناقشة التفاصيل الدقيقة

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