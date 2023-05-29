فادي كرم للـLBCI: كلام أزعور إنه لا يريد أن يكون مرشّح تحد بوجه فرنجية غير صحيح وهو كما نقل عنه مستعدّ أن يستمرّ بالمشوار اذا سار باسمه فريق معيّن ونتّفق سويًا ليكون الاعلان عن ترشيح أزعور مشتركا ومتشابهًا

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