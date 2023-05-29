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ظافر ناصر للـLBCI: نكاد نكون الفريق السياسي الوحيد الذي رفض تعطيل اي جلسة نيابية بمعزل عن نتائج الانتخابات وحتى الآن لم يطرح علينا أي موضوع يتعلق بلقاء شامل
آخر الأخبار
2023-05-29 | 03:20
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ظافر ناصر للـLBCI: نكاد نكون الفريق السياسي الوحيد الذي رفض تعطيل اي جلسة نيابية بمعزل عن نتائج الانتخابات وحتى الآن لم يطرح علينا أي موضوع يتعلق بلقاء شامل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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