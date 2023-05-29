حنكش للـLBCI: عندما انتخب العماد ميشال عون كان هناك توافق ولكن الى أي نتيجة أدّى هذا التوافق؟ هذه عملية انتخابية ونحن في بلد ديمقراطي وأنا مع أجواء التوافق والتواصل ولكن الملعب الديمقراطي هو مجلس النواب

حنكش للـ LBCI: الاستحقاق الرئاسي لا يخص فقط المسيحيين لكن لا يمكن فرض مرشح على القوى المسيحية إذ لا يستطيع حزب الله أن يفرض مرشّحه في الموقع المسيحي الأوّل

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