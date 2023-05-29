بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير الطاقة وليد فياض ووزير المال يوسف خليل لمتابعة درس مشروع القانون المتعلق بانتاج الطاقة المتجددة الموزعة

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مصادر وزارة العدل للـLBCI: وزير العدل سيفضح في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء بالاسماء والمستندات معرقلي الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية في قضية حاكم مصرف لبنان في اوروبا