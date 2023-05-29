وحدات من الجيش اللبناني تقوم بمداهمات واسعة على خلفية خطف السعودي في حي الشراونة - بعلبك

محمود مكية لوزير العدل: بصدد الدعوة الى جلسة عاجلة تتعلق بالدعوى المقدمة من فرنسا في ملف انا كوساكوفا ورفاقها

محمود مكية لوزير العدل: بصدد الدعوة الى جلسة عاجلة تتعلق بالدعوى المقدمة من فرنسا في ملف انا كوساكوفا ورفاقها

مصادر وزارة العدل للـLBCI: وزير العدل سيفضح في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء بالاسماء والمستندات معرقلي الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية في قضية حاكم مصرف لبنان في اوروبا