التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..

نفذت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، تمكنت من خلالها من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري وتوقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.



وفي التفاصيل، داهم الجيش اللبناني البقاع بعد ورود معلومات عن ان سيارة المخطوف دخلت الى منطقة بعلبك.



وكشفت معلومات الـLBCI أن عددا من الموقوفين متورط في تنفيذ عملية الخطف وعدداً منهم يشتبه بأنه ساهم لوجستيا بعملية الخطف.



وأشارت الى أن عملية الخطف حصلت في محيط المدينة الرياضية في بيروت فجر الاحد حيث فقد التواصل مع المواطن السعودي الذي كان متواجدًا في احد المطاعم في منطقة البيل، كاشفةً أنّ عدداً من الخاطفين كان يرتدي البزّات العسكرية.



ورصد رقم هاتف المخطوف في بيروت مرتين، كما تم التواصل من قبله مع عدد من الاشخاص أحدهم مسؤول في مكتب الخطوط الجوية السعودية لطلب فدية.