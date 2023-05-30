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وزير العدل عن تعيين محامين ممثلين للدولة اللبنانية في الدعوى القضائية بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: مضينا العقود وهي لا تزال سارية المفعول وانا متمسك بها ولن أتراجع عنها
آخر الأخبار
2023-05-30 | 05:03
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وزير العدل عن تعيين محامين ممثلين للدولة اللبنانية في الدعوى القضائية بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: مضينا العقود وهي لا تزال سارية المفعول وانا متمسك بها ولن أتراجع عنها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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