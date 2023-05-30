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مصادر أمنية للـLBCI: هناك معطيات تشير الى تنسيق بين الرأس المدبر لعملية خطف المواطن السعودي موسى ج. وبين تاجر المخدرات الشهير المعروف بأبو سلة
آخر الأخبار
2023-05-30 | 07:59
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مصادر أمنية للـLBCI: هناك معطيات تشير الى تنسيق بين الرأس المدبر لعملية خطف المواطن السعودي موسى ج. وبين تاجر المخدرات الشهير المعروف بأبو سلة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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