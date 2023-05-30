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مريض بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A أو AB أو O في مستشفى رزق.. للتبرع الرجاء الاتصال على أحد الأرقام التالية: 03037257 أو 03381346

آخر الأخبار
2023-05-30 | 10:21
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مريض بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A أو AB أو O في مستشفى رزق.. للتبرع الرجاء الاتصال على أحد الأرقام التالية: 03037257 أو 03381346
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مريض بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A أو AB أو O في مستشفى رزق.. للتبرع الرجاء الاتصال على أحد الأرقام التالية: 03037257 أو 03381346

 
 
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