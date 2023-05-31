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سماع دوّي انفجار في جرود دير الغزال - زحلة فجرا بموقع القيادة العامة للجبهة الشعبية
آخر الأخبار
2023-05-31 | 02:14
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سماع دوّي انفجار في جرود دير الغزال - زحلة فجرا بموقع القيادة العامة للجبهة الشعبية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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