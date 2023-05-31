أبو فاعور لـ حوار المرحلة: وليد جنبلاط رجل عصري يكره الجمود وهو استقال في هذا التوقيت لان هناك استحقاقا تنظيميا وسياسيا يحتاج إلى مقاربة جديدة مع الشباب داخل الحزب كما أنه أصبح أكثر اطمئنانا لهكذا خطوة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك