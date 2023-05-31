أبو فاعور لـ حوار المرحلة: تيمور جنبلاط لديه نفس قناعات وليد جنبلاط ولا صحة للكلام عن أن هناك اختلافات بينهما ولكن كل منهما لديه أفكاره الخاصة

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