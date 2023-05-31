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أبو فاعور لـ حوار المرحلة: تيمور جنبلاط لديه نفس قناعات وليد جنبلاط ولا صحة للكلام عن أن هناك اختلافات بينهما ولكن كل منهما لديه أفكاره الخاصة
آخر الأخبار
2023-05-31 | 15:47
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أبو فاعور لـ حوار المرحلة: تيمور جنبلاط لديه نفس قناعات وليد جنبلاط ولا صحة للكلام عن أن هناك اختلافات بينهما ولكن كل منهما لديه أفكاره الخاصة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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