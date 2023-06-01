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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 205 ملايين دولار بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد
آخر الأخبار
2023-06-01 | 12:24
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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 205 ملايين دولار بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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