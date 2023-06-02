وزير المالية وقع مراسيم ترقيات الضباط من رتبة عقيد الى رتبة عميد من دورات ١٩٩٤ و١٩٩٥ و١٩٩٦ ومن كافة الرتب التي استحقت من ١-١-٢٠٢٣ و ١-٧-٢٠٢٣

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