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عبد الرحمن البزري للـ LBCI: تصوراتي بأن هناك بين 15 و20 نائبا يحسمون بأنهم ليسوا داخل أي من التجاذبات ولم يتواصل ازعور معنا كنواب صيدا ونحن نحترمه كما نحترم فرنجية ولا نقفل الحوار مع أحد

آخر الأخبار
2023-06-02 | 03:08
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عبد الرحمن البزري للـ LBCI: تصوراتي بأن هناك بين 15 و20 نائبا يحسمون بأنهم ليسوا داخل أي من التجاذبات ولم يتواصل ازعور معنا كنواب صيدا ونحن نحترمه كما نحترم فرنجية ولا نقفل الحوار مع أحد
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عبد الرحمن البزري للـ LBCI: تصوراتي بأن هناك بين 15 و20 نائبا يحسمون بأنهم ليسوا داخل أي من التجاذبات ولم يتواصل ازعور معنا كنواب صيدا ونحن نحترمه كما نحترم فرنجية ولا نقفل الحوار مع أحد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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