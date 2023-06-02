عبد الرحمن البزري للـ LBCI: نضع ما لدينا ضمن التموضعات الجدية للتقاطع مع القوى السياسية لانجاز الاستحقاق الرئاسي ونستطيع ان تنقاطع مع أي منها

"أوجيرو": توقف خدماتها في سنترالي قبرشمون وكفرعمي إلى حين إعادة تزويدهما بمادة المازوت

"أوجيرو": توقف خدماتها في سنترالي قبرشمون وكفرعمي إلى حين إعادة تزويدهما بمادة المازوت

عبد الرحمن البزري للـ LBCI: تصوراتي بأن هناك بين 15 و20 نائبا يحسمون بأنهم ليسوا داخل أي من التجاذبات ولم يتواصل ازعور معنا كنواب صيدا ونحن نحترمه كما نحترم فرنجية ولا نقفل الحوار مع أحد