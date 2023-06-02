عبد الرحمن البزري للـ LBCI: الحوار السياسي حتى الآن بيننا وبين حزب الله غير موجود

عبد الرحمن البزري للـ LBCI: الميثاقية نوع من التطمين للطوائف ولكنها ادت الى تدمير المواطن ومجلس الشيوخ يحل مشكلة الميثاقية

عبد الرحمن البزري للـ LBCI: الميثاقية نوع من التطمين للطوائف ولكنها ادت الى تدمير المواطن ومجلس الشيوخ يحل مشكلة الميثاقية

"أوجيرو": توقف خدماتها في سنترالي قبرشمون وكفرعمي إلى حين إعادة تزويدهما بمادة المازوت