"أوجيرو": توقف خدماتها في سنترالي قبرشمون وكفرعمي إلى حين إعادة تزويدهما بمادة المازوت

عبد الرحمن البزري للـ LBCI: الحوار السياسي حتى الآن بيننا وبين حزب الله غير موجود

عبد الرحمن البزري للـ LBCI: الحوار السياسي حتى الآن بيننا وبين حزب الله غير موجود

عبد الرحمن البزري للـ LBCI: نضع ما لدينا ضمن التموضعات الجدية للتقاطع مع القوى السياسية لانجاز الاستحقاق الرئاسي ونستطيع ان تنقاطع مع أي منها