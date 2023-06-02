عبد الرحمن البزري للـ LBCI: كل ماروني لعب دورا في لبنان هو مرشح محتمل للرئاسة وقائد الجيش نجح في ادارة المؤسسة العسكرية ولكن هل هذا النجاح سيترجم في الحياة السياسة أم لا؟ وهل هناك من مزاج لتعديل الدستور؟

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