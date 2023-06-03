أ.ف.ب: تنصيب إردوغان رئيسا لولاية ثالثة في تركيا

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وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط يعقدان في هذه الأثناء اجتماعاً تنسيقياً مع وفد من عرب ٤٨ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في مدينة لارنكا في قبرص بمشاركة النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي والسيدة نورا جنبلاط