باسيل: من المعروف اننا تقاطعنا مع كتل نيابية اخرى على اسم جهاد ازعور من بين اسماء اخرى اعتبرناها مناسبة وغير مستفزة وهذا التقاطع هو تطور ايجابي ومهم ونريد رئيسا لا أحد يفرضه علينا

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