ميشال معوض: قدّمت ترشيحي ومن الأساس قلت ان القضية ليست الشخص انما القضية هي المشروع وكنت من الأساس واعيا على الصعوبات التي يمكن أن أواجهها

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