الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فريد البستاني لـ الأحد مع ماريو: اذا تم التوافق على جهاد أزعور فهل يمكن التوافق عليه من دون مكون أساسي في البلد؟
آخر الأخبار
2023-06-04 | 14:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فريد البستاني لـ الأحد مع ماريو: اذا تم التوافق على جهاد أزعور فهل يمكن التوافق عليه من دون مكون أساسي في البلد؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
البستاني
الأحد
ماريو:
التوافق
أزعور
التوافق
أساسي
البلد؟
التالي
يعقوبيان للـLBCI: أعتقد أن القوى السياسية تناور من خلال اسم جهاد أزعور ربما لتحسين شروط وصول رئيس والامر ليس جديا
احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و9 جرحى في ٧ حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:12
طقس ربيعي معتدل وانخفاض بالحرارة
حال الطقس
01:12
طقس ربيعي معتدل وانخفاض بالحرارة
0
أخبار دولية
00:41
غرق سبع تلميذات بانقلاب قارب في غينيا
أخبار دولية
00:41
غرق سبع تلميذات بانقلاب قارب في غينيا
0
أخبار دولية
00:39
خمسة قتلى وثمانية جرحى جراء هجوم مسلح في الإكوادور
أخبار دولية
00:39
خمسة قتلى وثمانية جرحى جراء هجوم مسلح في الإكوادور
0
أخبار دولية
00:26
روسيا تعلن صد هجوم أوكراني واسع في دونباس
أخبار دولية
00:26
روسيا تعلن صد هجوم أوكراني واسع في دونباس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:09
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:09
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
رياضة
17:58
بين السعودية وبرشلونة وميامي... أين سيقع مصير ميسي؟
رياضة
17:58
بين السعودية وبرشلونة وميامي... أين سيقع مصير ميسي؟
0
اخبار البرامج
17:49
محمد دايخ في "المجهول" عن التهديدات الّتي طالته: "أنا ملّيت"
اخبار البرامج
17:49
محمد دايخ في "المجهول" عن التهديدات الّتي طالته: "أنا ملّيت"
0
منوعات
17:19
بعد إقرار قانون يقلص أراضيهم... سكان البرازيل الأصليون يعتبرونه "إبادة" لهم
منوعات
17:19
بعد إقرار قانون يقلص أراضيهم... سكان البرازيل الأصليون يعتبرونه "إبادة" لهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-05-07
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة
خبر عاجل
2023-05-07
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة
0
فنّ
2023-06-01
إبن تامر حسني نسخة عن والده... الصور ستفاجئكم!
فنّ
2023-06-01
إبن تامر حسني نسخة عن والده... الصور ستفاجئكم!
0
أخبار دولية
2022-12-16
الولايات المتحدة تبدأ إعادة ملء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية
أخبار دولية
2022-12-16
الولايات المتحدة تبدأ إعادة ملء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية
0
خبر كاذب
2023-05-27
ما حقيقة فيديو انتشر يظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة؟
خبر كاذب
2023-05-27
ما حقيقة فيديو انتشر يظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطولة Red Bull Half court 3 on 3 تقام في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطولة Red Bull Half court 3 on 3 تقام في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مهرجان Cabriolet للأفلام يعيد المجد والرونق الى السينما في الهواء الطلق
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مهرجان Cabriolet للأفلام يعيد المجد والرونق الى السينما في الهواء الطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير الخارجية السوري في العراق... ما هي المواضيع التي حضرت في لقاءات المقداد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير الخارجية السوري في العراق... ما هي المواضيع التي حضرت في لقاءات المقداد؟
0
أخبار لبنان
13:28
أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب: القانون لا يطبّق سوى على الضعفاء
أخبار لبنان
13:28
أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب: القانون لا يطبّق سوى على الضعفاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دواليب وصنوبر… هذا ما يمكن أن تجدوه على شواطئ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دواليب وصنوبر… هذا ما يمكن أن تجدوه على شواطئ لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
احد اصغر لاعبي منتخب لبنان لتحت الـ١٩سنة لفت انظار ابرز مدارس كرة السلة العالمية.. تعرفوا عليه
تقارير نشرة الاخبار
13:26
احد اصغر لاعبي منتخب لبنان لتحت الـ١٩سنة لفت انظار ابرز مدارس كرة السلة العالمية.. تعرفوا عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جلسات وتحالفات ومناورات في الشغور.. ومسار ترشيح أزعور يسلك طريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جلسات وتحالفات ومناورات في الشغور.. ومسار ترشيح أزعور يسلك طريقه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:24
بكلمات مؤثرة... طوني بارود وكريستينا صوايا يحتفلان بتخرّج ابنتهما (صور)
فنّ
06:24
بكلمات مؤثرة... طوني بارود وكريستينا صوايا يحتفلان بتخرّج ابنتهما (صور)
2
خبر عاجل
11:35
مارك ضو: قوى المعارضة تدعو بري الى الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتدعو الشعب اللبناني الى مواكبة ممثليه والضغط على النواب للقيام بواجباتهم والمشاركة في جلسة لانتخاب رئيس
خبر عاجل
11:35
مارك ضو: قوى المعارضة تدعو بري الى الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتدعو الشعب اللبناني الى مواكبة ممثليه والضغط على النواب للقيام بواجباتهم والمشاركة في جلسة لانتخاب رئيس
3
خبر عاجل
15:19
ميشال ضاهر لـ الأحد مع ماريو: أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور
خبر عاجل
15:19
ميشال ضاهر لـ الأحد مع ماريو: أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور
4
أخبار لبنان
11:30
معوّض: قررتُ المشاركة بالتقاطع الذي رشّح أزعور والاستمرار بالمعركة
أخبار لبنان
11:30
معوّض: قررتُ المشاركة بالتقاطع الذي رشّح أزعور والاستمرار بالمعركة
5
أخبار لبنان
11:32
مارك ضو: توصلنا الى التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح تلاقي وسطي ونعلن استعدادنا للتصويت له
أخبار لبنان
11:32
مارك ضو: توصلنا الى التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح تلاقي وسطي ونعلن استعدادنا للتصويت له
6
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
7
أخبار لبنان
10:04
المطران عبد الساتر زار نصر الله...
أخبار لبنان
10:04
المطران عبد الساتر زار نصر الله...
8
أخبار لبنان
12:08
المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي: الراعي أوفد أمس المطران بولس عبد الساتر للقاء نصرالله
أخبار لبنان
12:08
المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي: الراعي أوفد أمس المطران بولس عبد الساتر للقاء نصرالله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More