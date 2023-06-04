فريد بستاني لـ #الأحد_مع_ماريو : لا يهمنا الاسم يهمنا البرنامج وانا مستقل ولدي رأي وسأسائل ازعور عن برنامجه وان لم يقنعني لن اصوت له وقراراتي نابعة من تفكير وقناعة وطنية

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