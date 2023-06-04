فريد البستاني لـ الأحد مع ماريو: اتفاق المعارضة أمر مهم وتدل على وعي وطني للوصول الى نوع من الاتفاق ونحن اليوم في سباق مع الوقت ويجب تسريع الوتيرة اذ لدينا استحقاقات كانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان

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