ميشال ضاهر لـ الاحد مع ماريو: لست أرى لا فرنجية ولا أزعور رئيسًا للجمهورية ومرشحي الاساسي جوزيف عون واعتبر أن هناك توافقًا دوليًا حول اسم جوزيف عون وعملية خطف المواطن السعودي أتت بعد تحديد موعد زيارة السفير السعودي لقائد الجيش

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