ميشال ضاهر لـ الاحد معماريو: لمن يقول إن أزعور مرشح تحدٍ أقول إن أزعور أتى نتيجة تحدياتكم وأنا بالسياسة مضطرّ أنّ أصوّت لازعور وهو ليس مرشّحي أو مرشّح أي أحد لكنه أتى نتيجة تقاطعات وأتى نتيجة الفرض

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك