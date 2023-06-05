قاسم هاشم للـLBCI: الرئيس بري كان واضحًا منذ البداية أنه سيدعو إلى جلسة عندما تتوفر له المعطيات بأن المرشح جدي وهناك إمكانية لجلسة منتجة

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