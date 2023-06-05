طفل في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بحاجة إلى دم من فئة A-... للتبرع، الإتصال على: 03170643 أو 70987060

التالي

قاسم هاشم للـLBCI:التقاطع اليوم هو على منع وصول سليمان فرنجية وبري سيتريث بالدعوة الى جلسة ولكن ليس الى ما لا نهاية وسيكون الموعد قريبًا ولكن الى أنّ تتوضح الصورة بشكل كامل