قاسم هاشم للـLBCI: المسألة بحاجة الى حوار وجها لوجه وتواصل البطريركية مع حزب الله واستكمال الاتصالات هو عامل مساعد وفي هذا البلد ليس هناك شيء مقفل أو نهائي أو لا يمكن العودة عنه وهناك امكانية لنقاشات

قاسم هاشم للـLBCI: وضع البلد يحتاج إلى معالجات سريعة وبالتالي يجب أن يكون هناك حلول سريعة والإستحقاق الرئاسي يجب ألا يتأخر

قاسم هاشم للـLBCI: وضع البلد يحتاج إلى معالجات سريعة وبالتالي يجب أن يكون هناك حلول سريعة والإستحقاق الرئاسي يجب ألا يتأخر

قاسم هاشم للـLBCI:التقاطع اليوم هو على منع وصول سليمان فرنجية وبري سيتريث بالدعوة الى جلسة ولكن ليس الى ما لا نهاية وسيكون الموعد قريبًا ولكن الى أنّ تتوضح الصورة بشكل كامل