فادي كرم للـLBCI: لم نقل إن جهاد أزعور مرشحنا بل دعينا للحوار والتفاهم حوله فهو المرشح الذي قد ينال العدد الأكبر من الأصوات من كل التكتلات

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