منيمنة للـ LBCI: مسار مشاورات مع باقي القوى السياسية لأخذ قرار التصويت في الجلسة النيابية المقبلة

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منيمنة للـLBCI: منذ أن كان أزعور في الحكم حتى اليوم ونحن لا نعرف عنه شيئًا ولم يلتق بنا وتلقينا خبر ترشحه من الإعلام والأكيد أن لديه خبرة في القطاع المالي والإقتصادي لكن ذلك غير كاف