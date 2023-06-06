ابراهيم منيمنة للـ LBCI عن مرشح ثالث: النقاش لم ينته بين القوى والخيار ليس محصورا بإسم وهناك عدة خيارات ولا فصل بين الاسم واجندته السياسية

منيمنة للـ LBCI: لا مشكلة مع شخص قائد الجيش ولكن حرصنا على المؤسسة العسكرية وانتظام العمل السياسي المدني

منيمنة للـ LBCI: لا مشكلة مع شخص قائد الجيش ولكن حرصنا على المؤسسة العسكرية وانتظام العمل السياسي المدني

منيمنة للـ LBCI: لا امكانية لوصول فرنجية واتمنى ان لا يطول الموضوع وان لا يكون الرهان على المتغيرات الاقليمية