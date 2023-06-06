التحكم المروري: 3 قتلى و6 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

فيديو قديم ولا يُظهر تشييع عنصر الأمن المصري اثر اطلاق النار على الحدود

فيديو قديم ولا يُظهر تشييع عنصر الأمن المصري اثر اطلاق النار على الحدود

إزالة مقال عن "السمرة المزيفة" اثر شكوك تأليفه من قبل "الذكاء الاصطناعي"