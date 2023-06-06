إجلاء 17 ألف شخص من محيط سد كاخوفكا

أعلنت أوكرانيا إجلاء "أكثر من 17 ألف" مدني من مناطق غمرتها الفيضانات في محيط سد كاخوفكا الذي دمر جزئيا في انفجار في ساعة مبكرة الثلاثاء وتبادل الأوكرانيون والروس الاتهامات بالوقوف وراءه.



وقال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين على تويتر: "أكثر من 40 ألف شخص معرضون لخطر التواجد في مناطق غمرتها الفيضانات. تقوم السلطات الأوكرانية بإجلاء أكثر من 17,000 شخص. للأسف يوجد أكثر من 25,000 مدني في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية".



وأعلنت سلطات الاحتلال المعينة من موسكو أنها بدأت عملية لإجلاء سكان ثلاث بلدات.