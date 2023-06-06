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بحاجة ماسة الى دم من فئة B+ في مستشفى البترون للتبرع الاتصال على الرقم 03752015
آخر الأخبار
2023-06-06 | 12:13
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بحاجة ماسة الى دم من فئة B+ في مستشفى البترون للتبرع الاتصال على الرقم 03752015
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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