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رئيس وزراء أوكرانيا يتهم روسيا بالتسبب "بإحدى أسوأ الكوارث البيئية في العقود الأخيرة"

آخر الأخبار
2023-06-07 | 05:05
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رئيس وزراء أوكرانيا يتهم روسيا بالتسبب &quot;بإحدى أسوأ الكوارث البيئية في العقود الأخيرة&quot;
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رئيس وزراء أوكرانيا يتهم روسيا بالتسبب "بإحدى أسوأ الكوارث البيئية في العقود الأخيرة"

 
 
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