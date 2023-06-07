معلومات الـLBCI: بعد التحقيق مع بيتر بو صعب وويليام نون لمحاولة إحراقهما قصر العدل تقرر تركهما بسند إقامة بإشارة من النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر مع تعهدهما بعدم تكرار الفعل

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