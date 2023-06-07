كنعان بعد فرعية الصندوق السيادي للنفط والغاز: انجزنا القانون وسأعد التقرير بغضون اليومين المقبلين لرفعه لرئاسة المجلس النيابي وهو عمل مهم ويحدد قدرة لبنان تشريعيا وقانونيا بمعايير دولية وشفافية وحيادية

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كنعان بعد انجاز قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز: اهم ما فيه هو الحرص على اخضاعه لمعايير المحاسبة والمراقبة والشفافية واخذنا النموذج المعتمد من صندوق النقد الدولي ودول العالم