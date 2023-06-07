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الجيش يعيد فتح طريق المطار بعد قطعها بالإطارات المشتعلة

آخر الأخبار
2023-06-07 | 10:43
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الجيش يعيد فتح طريق المطار بعد قطعها بالإطارات المشتعلة
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الجيش يعيد فتح طريق المطار بعد قطعها بالإطارات المشتعلة

 
 
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