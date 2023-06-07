سيمون أبي رميا: أنا من الاشخاص المؤمنين بالعلاقة الاستراتيجية بين الافرقاء المسيحية ويجب أن يكون لدينا رؤية لدورنا في هذا البلد وهذا لا يمنع التلاقي مع الافرقاء وأنا ضد الطلاق وضد الزواج الماروني مع حزب الله ومع تطوير وثيقة التفاهم

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