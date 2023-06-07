أبي رميا لـ"حوار المرحلة": كنعان طُرح اسمه على اللائحة الرئاسية لبكركي وهناك عوائق كثيرة أمام وصوله للرئاسة ولدي تحفّظ حول خيار باسيل بهذا الموضوع فهو يعتبر أنه انطلاقا من تجربة عون لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يكون له دورٌ في هذا النظام

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