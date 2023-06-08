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احصاءات غرفة التحكم المروري: 16 جريحًا في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

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2023-06-08 | 00:32
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 16 جريحًا في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 16 جريحًا في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

 
 
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