النائب شربل مسعد للـLBCI: أتوقّع أن تنعقد الجلسة لأنه ليس من مصلحة احد عدم انعقادها خصوصاً في ظل الظروف التي يمر فيها البلد

ميشال موسى للـ LBCI: التواصلات قد تفضي الى شيء ولننتظر الفقرة الفاصلة بالتزامن مع الجلسة والا سيكون التأسيس لجلسة اخرى مع توافق

ميشال موسى للـ LBCI: التواصلات قد تفضي الى شيء ولننتظر الفقرة الفاصلة بالتزامن مع الجلسة والا سيكون التأسيس لجلسة اخرى مع توافق

ميشال موسى للـ LBCI: هناك كتل لم تعلن موقفها بعد ولا مرشحها وبالتالي قد يكون هناك صعوبة بالانتخاب في الجلسة المقبلة