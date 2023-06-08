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مستشار للرئاسة الفرنسية لفرانس برس: لودريان يخطط للذهاب إلى لبنان قريبًا جدًا
آخر الأخبار
2023-06-08 | 06:46
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مستشار للرئاسة الفرنسية لفرانس برس: لودريان يخطط للذهاب إلى لبنان قريبًا جدًا
مستشار للرئاسة الفرنسية لفرانس برس: لودريان يخطط للذهاب إلى لبنان قريبًا جدًا
في تطور فرنسي لافت مرتبط مباشرة بملف الفراغ الرئاسي والبحث عن رئيس، سمّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفدًا خاصًا إلى لبنان،
وفي محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان قال مستشارٌ للرئاسة الفرنسية طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن لودريان سيُكلَّف بالمساعدة في إيجاد حلّ توافقي وفعّال للأزمة اللبنانية. وأضاف المستشار إنّ لودريان يخطط للذهاب إلى لبنان قريبًا جدًا ، مشيرًا إلى أن ماكرون طلب منه أن يقيّم له سريعًا الوضع.
*
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