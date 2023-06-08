الرئاسة السويدية: توصل دول الإتحاد الأوروبي إلى إتفاق حول إصلاح نظام الهجرة

الرئاسة السويدية: توصل دول الإتحاد الأوروبي إلى إتفاق حول إصلاح نظام الهجرة

توصلت دول الإتحاد الأوروبي الخميس إلى إتفاق حول مراجعة لأنظمة التكتل المتعلقة باستقبال مشترك أكثر إنصافًا لطالبي اللجوء والمهاجرين، وفق ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتل.



وأعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية نصف السنوية للإتحاد الأوروبي التوصل للإتفاق بعد يوم طويل من النقاشات المعقدة بين وزراء داخلية دول التكتل في لوكسمبورغ.