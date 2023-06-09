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الدويهي للـLBCI: علينا أن نتعلّم من تجربة التغييريين وهي لم تكن تجربة جيدة

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2023-06-09 | 03:22
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الدويهي للـLBCI: علينا أن نتعلّم من تجربة التغييريين وهي لم تكن تجربة جيدة
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الدويهي للـLBCI: علينا أن نتعلّم من تجربة التغييريين وهي لم تكن تجربة جيدة

 
 
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