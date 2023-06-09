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البزري للـ LBCI: مجموعة من النواب تتجمع حول الخيار الثالث وعلى باقي الاطراف أن تعلم بأن مرشحها لن يصل وتظلمه بطبيعة الحال
آخر الأخبار
2023-06-09 | 03:35
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البزري للـ LBCI: مجموعة من النواب تتجمع حول الخيار الثالث وعلى باقي الاطراف أن تعلم بأن مرشحها لن يصل وتظلمه بطبيعة الحال
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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البزري للـ LBCI: نأمل أن يرتفع عددنا وحتى الآن هناك نواب صيدا جزين وعدد من التغييريين والاعتدال واللقاء النيابي المستقل والمستقلين والخيارات ستكون اكثر وضوحاً بعد أيام والهدف ابعاد التموضعات
الدويهي للـ LBCI: يجب أن يكون هناك آلية عمل لادارة تكتل هو في الحقيقة ليس حزبا وما من ضابط ايقاع فيه ورغم محاولات ضرب صورة قوى 17 تشرين لن نسمح وسنقاوم لايصال الصوت كل واحد على قناعاته
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