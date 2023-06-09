البزري للـ LBCI: نأمل أن يرتفع عددنا وحتى الآن هناك نواب صيدا جزين وعدد من التغييريين والاعتدال واللقاء النيابي المستقل والمستقلين والخيارات ستكون اكثر وضوحاً بعد أيام والهدف ابعاد التموضعات

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